Football

Servette mène deux fois au score, mais Bâle a du répondant

Encore un nul (2-2) pour les Grenat. Un score qui ne lèse personne au fond, mais qui consolide la quatrième place au classement.

Tout avait bien débuté Le bonheur était dans le pré et il était grenat. Servette avait bien commencé la partie, il avait fait tout juste pour tout dire. Un bloc assez haut gênait Bâle, qui ne trouvait aucun relais. Les Grenat avait le ballon et il circulait bien, ils pouvaient s’appuyer plein axe, devant, sur la puissance de Kyei, ou chercher la profondeur avec Schalk. Le 4-4-2 mis en place par Geiger était offensif comme Servette sait l’être.

Buteur, puis blessé

Et puis tout s’est un peu dissipé. La maîtrise servettienne s’est transformée en lourdeur, en duels perdus. Les décisions curieuses de l’arbitre ont sans doute irrité les Grenat. Assurément, M. Piccolo n’en ressort pas grandi. Mais il y avait surtout un temps faible qui s’était installé. Malin, Cabral avait bien senti le coup. Le buteur bâlois décrochait souvent pour prendre l’espace entre la défense genevoise et le duo Ondoua-Cognat.

C’est justement en prenant le ballon à cet endroit que Cabral a décalé le jeu vers le flanc droit de Servette. Là où Pululu faisait des misères à Sauthier. Le capitaine grenat souffre cet été, il est à la peine et Pululu, rapide, allait lui fausser compagnie. L’intervention du latéral de Servette, en retard, coûtait un penalty, transformé par Campo. C’était la 18e minute et Servette avait perdu un peu de sa superbe.

Servette a mieux terminé

Servette avait perdu le fil du match, ne trouvait plus Schalk, n’étirait plus le jeu et n’avait plus la possession du ballon. Rien de simple, malgré toutes les bonnes volontés. Le 4-2-3-1 de Bâle imposait sa puissance depuis la fin de la première période. La rupture de la 51e, quand Cognat trouvait Stevanovic aurait pu relacer les actions servettiennes, mais le tir du Bosnien était trop centré sur Omlin. Dans la minute suivante, Servette frisait la correctionnelle. Il aura fallu un arrêt de classe de Frick, devant Campo seul, pour éviter le pire.