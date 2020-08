Vu par

Servette, néo-promu devenu modèle

Du terrain jusqu’à sa direction, en passant par son secteur marketing et communication, les Grenat donnent l’impression de faire tout juste.

Mini-déchirure au sein du navire grenat! La très bonne idée de mettre en vente des maillots «old school» pour commémorer les 130 ans d’existence du Servette FC a fait quelques jaloux. Puisqu’il a embarqué avec lui des milliers de partisans et que seuls 300 ont pu obtenir leur précieuse tunique, une poignée de voix se sont levées pour exprimer leur mécontentement. Le genre d’événement devenu plutôt rare ces derniers mois. Mais cette fois, le SFC allait enfin pouvoir être cloué au pilori. Le lendemain, le club s’apercevait de la frustration engendrée et annonçait élargir son offre pendant une semaine à tous les intéressés. Encore raté…

Voilà pour la partie cosmétique. Il va sans dire qu’en ce qui concerne le terrain et les décisions venues d’en haut qui l’influencent directement, c’est tout aussi bien. Voire encore mieux. L’équipe visait le maintien en Super League, voilà qu’elle prépare l’Europe, en s’offrant même le luxe de pouvoir employer ses deux derniers matches de championnat comme bon lui semble. Préparation en vue de l’Europa League? Vision à plus long terme en lançant dans le grand bain les jeunes censés porter le projet grenat dans les années à venir? Un peu de tout ça, en fait, ces deux objectifs se voulant parfaitement complémentaires en ce moment.

En ce qui concerne ce premier tour de qualification pour l’Europa League, les Servettiens ont surtout besoin de repos. Steve Rouiller constitue le symbole d’un SFC toujours bien vivant, mais à qui deux semaines de vacances feront le plus grand bien. Passe en retrait mal assurée, perte de balle en tant que dernier défenseur, autogoal malheureux: le défenseur valaisan paraît aussi incertain aujourd’hui qu’il s’est montré solide durant un peu plus de trois tours. À l’image de l’équipe, vaincue 3-1 à Lugano vendredi, rien de grave. Juste la nécessité d’enfin mettre cette saison à rallonge.

La bonne nouvelle, c’est que plus les cadres du groupe ont besoin de récupérer ou de soigner leurs blessures, plus les portes de l’équipe s’ouvrent pour la jeune garde. Au Tessin, ils sont six néophytes à avoir foulé la pelouse du Cornaredo et à avoir rendu fier leur coach. «Parce que l’avenir du Servette, ce n’est pas d’acheter des joueurs, mais de les former. Et en ce moment, je vois des jeunes qui progressent», apprécie Alain Geiger.