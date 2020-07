Football

Servette, toujours un peu victorieux

Entre promesses d'avenir et bonnes impressions, les Genevois ont réussi leur sortie au Wankdorf. Malgré la défaite 4-2.

Avant toute chose, il convient de ne pas occulter les aspects gênants du revers concédé mercredi soir contre Young Boys. Quelques-uns sont de l'ordre du détail (Servette n'est plus la défense la plus hermétique du championnat - il a encaissé pour la première fois de l'exercice plus de trois buts au cours d'un même match – il n'est plus non plus «invincible» contre YB), d'autres se veulent tout de même un peu plus embêtants. De manière non exhaustive?