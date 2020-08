Football

Séville renverse ManU et file en finale

Le Séville FC s'est qualifié pour sa quatrième finale d'Europa League en sept ans en battant (2-1) Manchester United qui s'est créé beaucoup d'occasions et qui a mené au score.

Luuk de Jong a inscrit le but de la victoire pour Séville.

Contre Copenhague, au tour précédent, Manchester avait longtemps buté sur la défense et sur le gardien danois Kalle Johnsson en état de grâce avant de trouver la faille pendant la prolongation, sur pénalty. Ce scénario s'est un peu reproduit avec Yassine Bono.

Un grand Bono

Le gardien marocain a presque justifié à lui tout seul pourquoi son équipe n'avait plus encaissé de but depuis cinq matches avant cette rencontre et pourquoi elle restait sur une série record de 19 matches dans défaite depuis février, portée désormais à 20.