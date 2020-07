Si dingue de Bieber que ses parents ont pensé à la thérapie

Billie Eilish

Comme de nombreuses jeunes filles, la chanteuse a éprouvé une grande fascination pour le chanteur canadien. Inquiets, ses parents ont même envisagé de l'emmener voir un psy.

La mère de Billie Eilish y évoque notamment une anecdote datant de 2012. Alors qu'elle emmenait sa fille à un studio de danse, elle lui a fait écouter la chanson «As Long As You Love Me» de Justin Bieber. La jeune Billie Eilish, alors âgée de 10 ans, était en larmes.

«Elle sanglotait souvent en écoutant «Marina and the Diamonds» ou «As Long As You Love Me», a expliqué Maggie Baird. Pas seulement cette chanson d'ailleurs. C'était pareil avec n'importe quel titre de Justin Bieber. Mais je me souviens très bien de celle-ci, du clip, et de Billie qui m'en parlait tout le temps... Elle était si excitée en y pensant qu'elle en pleurait à chaque fois.»