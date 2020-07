«Si nous perdons notre intégrité, nous risquons de tout perdre»

Hockey sur glace

René Fasel, président de la fédération internationale, évoque un cas de match truqué en Biélorussie.

Ce dossier biélorusse est-il un cas isolé ou le fléau est-il plus répandu qu’on ne le pense?

J’aimerais vous dire qu’il s’agit d’un cas isolé. Nous nous appuyons sur un système d’alerte afin d’analyser les mouvements potentiellement suspects sur les différents sites de paris. Nous avons été confrontés à quelques autres cas, ces dernières années. Mais nous luttons, car avec le dopage, le truquage de matches est l’un des plus gros dangers pour l’intégrité du sport. Et si nous perdons notre intégrité, nous risquons de tout perdre.

L’arrivée du coronavirus a prolongé votre mandat de président. Comment vivez-vous cette situation?

Tous les matins, lorsque je me lève, je suis heureux. Tout le monde a été pris par surprise, avec cette situation. Après tant d’années (ndlr: il a été élu en 1994 pour la première fois), une petite routine s’était installée. Là, nous traversons une phase dont nous n’avions aucune expérience. Donc il faut être sur le qui-vive en permanence, trouver des solutions et réagir vite. Nous n’avions jamais fait face à une telle crise. C’est compliqué en un sens, mais aussi très intéressant. Avec toute cette adrénaline, j’ai rajeuni de vingt ans (rires).

Certains se font des cheveux blancs en vue de la saison prochaine – l’Allemagne vient de repousser la reprise à début novembre, par exemple. A quel point cela vous inquiète-t-il?

Pour ce qui concerne la Suisse, j’ai vu que les ventes d’abonnements fonctionnaient bien – c’est déjà bon signe. Mais il est certain que, pour les clubs, la baisse des revenus sera terrible en termes de billetterie et d’hospitalité. Il va falloir tenir la tête hors de l’eau pour survivre, en espérant qu’une solution soit trouvée d’ici à la fin de l’année. Mais à moins d’un vaccin, je n’y crois pas beaucoup. Je ne vois pas, en l’état, le gouvernement autoriser des rassemblements de plus de 1 000 personnes. Nous sommes dans un contexte où tout peut changer d’un moment à l’autre. Donc il faut des plans B, voire C.