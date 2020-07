Actualisé il y a 8h

Super League

Si Xamax avait des cas positifs, ses M21 ne seraient pas prêts

Les jeunes du club neuchâtelois sont en vacances depuis le 2 juillet, et leur coach dans les Grisons.

par Julien Caloz

Philippe Perret serait bien embêté de devoir faire jouer ses jeunes contre Lucerne dimanche Keystone

Depuis les cas positifs du FC Zurich, on sait comment les équipes doivent réagir pour que le championnat se poursuive: en écartant la première garniture et en la remplaçant par ses moins de 21 ans. C’est grâce au «rapatriement» des jeunes zurichois que le match contre Bâle pourra d’ailleurs se tenir ce mardi soir, et la Super League continuer presque normalement.

Le problème, c’est que si des cas positifs au coronavirus devaient être annoncés par NE Xamax ce mardi (les résultats sont attendus pour la fin de journée), les juniors du club rouge et noir ne seraient pas en mesure de remplacer leurs aînés contre Sion, comme nous l’explique Philippe Perret, joint par téléphone.

Philippe Perret, qu’avez-vous prévu de faire mercredi en fin d’après-midi (Xamax-Sion est agendé à 18h15) ? Je suis trois jours dans la nature, aux Grisons. Je suis en vacances jusqu’à jeudi soir et j’ai prévu d’y rester.

Et si M. Binggeli vous appelle ce mardi et vous dit qu’il y a plusieurs cas de coronavirus au sein de la première équipe et que les M21 doivent jouer contre Sion ? Vous sautez dans la voiture? Oui, je suis en Suisse, donc pas loin. Cela dit, si la première équipe était placée en quarantaine, je ne pense pas qu’on pourrait réagir en 24 heures. Le match contre Sion serait plutôt renvoyé.

Vos M21 s’entraînent-ils toujours? Non. Nous avons travaillé jusqu’au 2 juillet. Mes jeunes sont en pause jusqu’à lundi. Ils savent qu’on peut les rappeler à tout moment mais pour mercredi, ce ne serait pas logique.

Même pour le match de dimanche à Lucerne. Vos jeunes seraient hors de forme. Si c’est la solution pour finir le championnat et qu’on doit y aller, alors on ira.

Ça parait fou de se dire que les M21 d’une équipe de Super League, dans la situation actuelle, sont en vacances. Nous sommes encore en vacances car notre championnat de 2e ligue inter reprend deux semaines après celui des M21 du FCZ. Mais on a dit à nos joueurs qu’il était possible qu’on doive les rappeler. Ils ne sont pas aux quatre coins du monde.