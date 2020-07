Siège de la Nasa renommé selon sa 1ère ingénieure afro-américaine

États-Unis

Mary Jackson, auteure d’études sur les vols supersoniques et première ingénieure afro-américaine de la Nasa, va donner son nom au siège de l’agence.

«Les Figures de l'ombre»

Face à la pression de la rue et des réseaux sociaux, dans un contexte de manifestations historiques, les entreprises et institutions américaines se sont plongées dans une vaste introspection sur la place faite à la population afro-américaine dans la société et le racisme systémique qui la frappe et perpétue les inégalités.