Simon Pegg: «Mission impossible» l’a sauvé de l'alcool

Confidence

L'acteur britannique a confié que le tournage de «Protocole fantôme», en 2011, l’avait aidé à en finir avec la bouteille après sa cure de désintoxication. Et il a souligné que Tom Cruise lui avait été d’un grand soutien.

Avant le début du tournage du quatrième épisode, «Protocole fantôme», Simon Pegg a fait face à son problème d'alcool et s'est rendu au centre de désintoxication The Priory. «L'équipe de production s'est assuré que ma famille était prête à intervenir en cas de besoin, a-t-il déclaré au «Sunday Times». L'un des problèmes que vous rencontrez parfois en tant qu'acteur est l'angoisse de la séparation. Vous êtes souvent éloigné de votre famille. Je venais d'avoir un bébé et l'idée d'être loin pendant longtemps me perturbait, alors ils m'ont vraiment aidé à m'assurer que je me sentais heureux et à l'aise.»