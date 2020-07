Ukraine

Simonetta Sommaruga affiche son soutien à la paix dans l’est

La présidente suisse est arrivée lundi soir en Ukraine pour une visite de trois jours. Elle doit se rendre ensemble mercredi dans le Donbass avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Simonetta Sommaruga et Volodymyr Zelensky ont signé plusieurs documents sur la collaboration bilatérale, notamment un accord de coopération jusqu’en 2023 visant à soutenir le processus de réformes en Ukraine.

«La Suisse salue la libération de prisonniers de ces derniers mois», une allusion aux détenus échangés entre Kiev et les séparatistes prorusses, a-t-elle poursuivi.

Règlement politique au point mort

La guerre dans l’est de ce pays a fait plus de 13’000 morts et conduit environ 1,5 million de personnes à se déplacer en six ans.