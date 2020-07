Football

Sion a manqué son rendez-vous avec la 8e place

Un partout contre Thoune, ce n’est pas assez pour des Valaisans qui n’ont pas su gérer les dernières minutes.

Quand on lutte pour sa survie, on n’a cependant pas le droit d’encaisser l’égalisation quelques secondes après avoir ouvert le score comme ce fut le cas samedi lorsque Tosetti pouvait trop facilement trouver Havenaar qu’Uldrikis avait eu le tort de ne pas sentir partir dans son dos. Voilà qui annulait le coup de tête rageur de Ndoye et replongeait un Sion bien trop fébrile dans les soucis. Il doit être écrit quelque part que rien ne sera épargné aux Valaisans cette saison. Alors bien sûr, ceux-ci peuvent toujours espérer coiffer Thoune, mais il leur faudra d’abord s’imposer à Zurich mardi pour espérer combler leur retard.

Absence d’un finisseur

Dans une partie d’une crispante intensité dramatique, rien ne peut être reproché au FC Sion au niveau de son engagement. Mais faire preuve d’abnégation ne garantit pas encore de l’emporter. Si Sion a manqué son rendez-vous, c’est parce qu’il a manqué de détermination dans les deux zones de vérité, souffrant toujours de l’absence d’un finisseur. Le constat n’est certes pas nouveau mais cette vérité fait toujours plus mal. Ce n’est pas un hasard si, hormis un poteau valaisan de Grgic, Thoune s’est créé les occasions les plus nettes – mais Munsy, que l’on a connu plus en verve ces derniers temps, manqua l’aubaine (36e, sauvetage de Fickentscher et 72e, au-dessus), Stillhart, dans les arrêts de jeu, ne trouvant que les bras du gardien.