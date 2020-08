FOOTBALL

Sion affrontera Liverpool à huis clos en France voisine

Le club valaisan doit normalement faire office de sparring-partner pour les champions d’Europe en titre, attendus en stage de préparation à Evian à partir de la mi-août.

Le 10 décembre 2015 à Tourbillon, à l’issue de Sion-Liverpool (0-0), Jürgen Klopp avait félicité d’autres tuniques rouges. On reconnaît notamment Salatic, Pa Modou, Carlitos et Edimilson Fernandes. Les deux clubs doivent se retrouver dans quelques jours…

Comme à l’accoutumée, Liverpool, attendu à partir du 15 août, posera ses quartiers de fin d’été à l’hôtel Royal et s’entraînera sur les installations du stade Camille-Fournier, à l’abri des regards indiscrets. Et c’est également toujours à huis clos, et sans doute au même endroit, qu’Alisson, van Dijk, Firmino, Salah & Cie affronteront amicalement le FC Sion, en principe le samedi 22 août. Voici bientôt cinq ans, les deux clubs s’étaient rencontrés lors des phases de poule de l’Europa League (1-1 à Anfield, 0-0 à Tourbillon), coïncidant alors avec les débuts européens de Klopp sur le banc des Reds.