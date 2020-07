Football

Sion décroche la victoire de l’espoir

En s’imposant à Lucerne 2-1, le club valaisan a répondu au FC Thoune. Samedi, il disputera une nouvelle finale contre les Bernois.

Sion accusait trois points de retard sur Thoune avant la 33 e journée. Conséquence du carton bernois, qui a fessé Servette 5-1, le club valaisan se devait lui aussi de l’emporter pour conserver ses chances d’assurer son maintien en évitant si possible les barrages. Ce qu’il a fait, non sans trembler, l’essentiel étant malgré tout atteint.

Quand le visiteur de la Swissporarena a commencé sa rencontre, il était en effet au courant que Thoune avait largement dominé Servette, son résultat faisant tout sauf l’affaire des Valaisans au coup d’envoi. Condamnant ceux-ci à l’emporter pour ne pas voir leur retard croître davantage… Encore fallait-il réussir à crier victoire, ce que Sion n’était plus parvenu à faire en déplacement depuis septembre dernier et un ultime succès obtenu à la Maladière (3-1 contre Xamax) alors que Stéphane Henchoz en était encore l’entraîneur.

Face des Lucernois annoncés à bout de souffle et… qui semblaient l’être, Sion s’est d’abord efforcé de soigner la circulation du ballon. Ce n’était certes pas folichon, même très appliqué mais l’on pouvait déceler les intentions valaisannes et l’obligation d’aller chercher un résultat. Après un sauvetage d’Ermini sur la ligne (20e) qui le vit repousser une tête de Kasami et une frappe du même Kasami détournée par Müller (23e), le premier but devait tomber à la suite d’un tir de Toma contré, sur lequel Theler, monté aux avant-postes, eut juste le temps de placer une tête inspirée qui devait lober Müller pour y inscrire son premier but en Super League alors que Kasami se trouvait toujours au sol. Sur ce coup-là, Sion peut remercier M. Tschudi d’avoir laissé l’action se poursuivre… Six minutes plus tard, c’est Itaitinga qui se retrouvait à la conclusion d’un corner de Grgic. 2-0 à la pause, les visiteurs avaient parfaitement su gérer la première période, Lucerne n’étant jamais parvenu à inquiéter sérieusement Fickentscher.