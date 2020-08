Football

Sion en demi-finale dimanche déjà?

En cas de qualification jeudi face à Rapperswil, le FC Sion pourrait jouer sa demi-finale de Coupe de Suisse dimanche 9 août.

Cette demi-finale verra s’affronter les vainqueurs des rencontres Lucerne - Young Boys et Rapperswil - Sion. Quant à la seconde demi-finale, entre Bâle et le vainqueur du match Winterthur - Bavois, elle est agendée plus de trois semaines plus tard, soit le 25 août. En effet, l’ASF a décidé de cet aménagement en raison des échéances européennes du club rhénan.