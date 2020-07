05.07.2020 à 09:45

«Sion ne peut plus attendre le match d'après»

Avant Saint-Gall-Sion (16h), les techniciens de Martigny-Sports et de Naters livrent leur regard sur l'état du «grand frère».

par Sport-Center

Itaitinga et Uldrikis cherchent la solution pour faire décoller le FC Sion. Keystone

Le FC Sion s'en va à Saint-Gall, dimanche après-midi, dans l'espoir d'enfin faire décoller son compteur. Quatre matches, deux buts, un point et une seule vraie bonne demi-heure contre Servette, l'opération maintien du «Mister Tramezzani» cherche encore son déclic. Et puisque l'Italien a décrété le «silenzio stampa» des groupes aux abois, on s'est tourné vers les techniciens des deux meilleurs clubs valaisans derrière le FC Sion: le FC Martigny-Sports et le FC Naters (1re ligue). Ils nous ont dit ce qui, selon eux, clochait chez le grand frère et, surtout, comment ils s'y prendraient pour remonter la pente.

«De l'extérieur, cette équipe dégage un manque d'unité, commence Ugo Raczynski, qui attaque sa sixième saison à la tête des Lions de Martigny. En ce sens, on peut s'interroger sur l'identité de l'entraîneur choisi pour cette reprise. Non seulement, il avait déjà échoué à ce poste faute de résultats. Mais il prône surtout une vision du jeu à l'opposé du football total qu'a défendu Dionisio pendant quatre mois. Ce virage est compliqué à négocier pour les joueurs, surtout que la préparation du FC Sion n'a pas été optimale.»

Un peu plus à l'Est, Daniel Hermann, l'assistant de Marco Walker au FC Naters Oberwallis choisit spontanément le même argument pour expliquer le départ raté des Sédunois. «La problématique des changements de coaches, donc de systèmes, est connue. Mais là, ils sont passés d'un entraîneur qui voulait construire de l'arrière à un autre, très défensif, qui pense d'abord le foot sans ballon. Ce n'est pas simple pour les joueurs de s'adapter aussi vite; ce d'autant plus que Tramezzani ne parle pas français. Or dans une lutte contre la relégation, je trouve que c'est capital de bien comprendre ce qu'attend ton entraîneur. Et puis l'équipe manque d'un buteur ou d'un leader capable de gagner le match même quand ça ne va pas très bien.»

«Gagner les duels et avoir de la chance»

Voilà pour le constat, lequel souligne une fois de plus les errements stratégiques du club sédunois. Place maintenant à l'urgence et aux solutions qu'il faudra bien dénicher malgré tout. «Sion ne peut plus attendre le match d'après parce que Thoune gagne et Xamax grappille quelques points, insiste Daniel Hermann. Le temps presse. Maintenant il faut se concentrer sur des choses simples et impérativement gagner les duels. Si tu es solide derrière et que tu as un peu de chance, comme Zurich la semaine dernière, il est possible de ramener quelque chose de Saint-Gall.»

«Rechercher la performance, pas le résultat»

Jouer simple, gagner les duels, la recette est ancestrale. Mais peut-elle suffire à redonner confiance à un vestiaire qui doute? «J'ai conscience que c'est facile à dire en pleine lutte contre la relégation mais l'idéal serait de ne pas jouer pour un résultat mais pour une performance, choisit de son côté Ugo Raczynski. Si l'entourage de l'équipe rabâche qu'il ne faut pas perdre, elle a 99% de chances de s'incliner. J'appuierais à l'inverse sur cette période très intéressante contre Servette. Il faut montrer aux joueurs ce qu'ils ont bien fait car le talent existe dans ce groupe. Je travaillerais les fondamentaux et les séquences par lesquelles ils se sont mis en valeur. Plus que le système ou le choix des hommes, le FC Sion doit opérer un déclic mental. Il doit rechercher une performance collective, pas un résultat. La suite viendra logiquement, d’autant plus qu'il suffit de deux victoires pour que la dynamique s'inverse.»

Se sauver par le jeu plutôt plutôt que se crisper autour de l'enjeu, le FC Sion de Tramezzani en est-il capable? Premier élément de réponse ce dimanche à Saint-Gall.