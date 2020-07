25.06.2020 à 15:45

Sion-Servette: qui a été le plus bavard?

Football

Disputé dans un stade de Tourbillon presque vide, le derby du Rhône de ce mercredi soir a révélé le contenu des mots échangés sur le terrain. En ressort quelques enseignements.



Le milieu valaisan Filip Stojikovic (à gauche) à la lutte avec le défenseur genevois Nicolas Vouilloz. Keystone

Le football post-coronavirus ne présente pas que des défauts. Si l’absence totale ou presque de public dans les stades constitue un crève-cœur pour tous les passionnés, cela offre l’opportunité de se focaliser sur le jeu dans sa plus pure expression. Littéralement. Habituellement dissimulée au grand public par le brouhaha des supporters, la communication des acteurs sur le terrain est désormais révélée au grand jour. Et apporte un éclairage nouveau sur leurs personnalités. Exemple avec Sion-Servette, disputé ce mercredi soir à Tourbillon devant 800 spectateurs. Après revisionnage de la rencontre, quelques éléments ressortent du lot.

Le plus bavard: Kevin Fickentscher

Le Nyonnais de 31 ans prend ses deux rôles de gardien et capitaine à cœur. Face aux Grenat, il n’a eu de cesse de motiver, placer et conseiller ses coéquipiers. Il incarne l’indiscutable patron du FC Sion, constamment aux commandes de sa défense. Et notamment sur les coups de pied arrêtés, où sa voix s’est particulièrement fait entendre. Faut-il y voir un manque de confiance envers sa défense, l’une des plus poreuses de Super League?

Le plus calme: Alain Geiger

Le technicien servettien diffuse l’impression d’être sûr de son plan. Loin des Diego Simeone, Jürgen Klopp et autre Antonio Conte, Alain Geiger fait preuve d’un calme olympien sur le bord du terrain. Aucun geste excessif n’est à signaler et ses interventions se font rares. Quand il invite Kyei à presser davantage le porteur de balle, demande à sa ligne défensive de monter d’un cran ou somme Ondua de «mettre du rythme», son ton reste serein. La force tranquille, privilège de l’âge (59 ans) et de l’expérience. Cela semble rejaillir sur son équipe: tout au long du match, Servette a affiché une attitude impeccable et a peu élevé la voix.

Le plus élogieux: Paolo Tramezzani

De retour sur le banc valaisan depuis moins d’un mois, l’Italien a récupéré un effectif amoindri et embarqué dans une angoissante lutte au maintien. Chargé de sauver le club, il semble s’atteler à transmettre de la confiance à ses joueurs. Mercredi soir, il a multiplié les «bravo, bravo» à l’accent transalpin, que ce soit pour saluer un duel gagné, un ballon récupéré ou un mouvement collectif. Cela a peut-être eu son effet dans la tête des Sédunois, bien plus convaincants que contre Saint-Gall quelques jours plus tôt.

Le plus taiseux: Patjim Kasami

Parfois taxé de nonchalance, il a été l’auteur d’une prestation plutôt aboutie contre Servette. Élément essentiel de son équipe, l’attaquant zurichois parle peu sur la pelouse. Là où son gardien, Kevin Fickentscher, s’affirme comme un leader par la parole, lui s’exprime davantage via son langage corporel. On l’a vu à plusieurs reprises lancer un regard noir à ses coéquipiers ainsi qu’à l’arbitre et lever les bras pour manifester sa colère suite à une passe manquée ou une faute.