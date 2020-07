Neuchâtel

Six chiens morts: «Ce sont des boulettes empoisonnées»

L’enquête ne fait que débuter et elle passera par des autopsies, mais à Colombier, les riverains se sont fait leur opinion.

L’appel à la prudence lancé aux détenteurs de chiens par la police neuchâteloise fait des vagues au bord du lac de Neuchâtel, entre Colombier et l’embouchure de l’Areuse. «Plusieurs canidés ont été empoisonnés de manière indéterminée», a communiqué la police ce jeudi. «Le matin.ch» s’est rendu au bord du lac, où il y a foule, y compris avec des chiens en laisse.

La police recherche des «éléments suspects au sol». Présidente de la commune fusionnée de Milvignes, Marlène Lanthemann ne détient pas de chien. Jeudi après-midi, elle s’est entretenue avec un agent: «J’ignore si la cause est identique dans les six cas», disait-elle en début d’après-midi.

Sur les réseaux sociaux, certains évoquent les cyanobactéries toxiques qui prolifèrent dans l’eau chaude et stagnante, riche en nutriments. En cause: un apport d’azote et de phosphate. «Ça ne peut pas venir de l’eau: notre chienne s’est baignée sans dommage», disent les propriétaires biennois de Flip, un Bolonka de quatre ans. Sur la rive, devant la plage, personne ne les avait informés avant «lematin.ch».