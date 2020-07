Skripal empoisonné par un officier russe à Londres?

Selon une enquête indépendante, l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal serait l'oeuvre d'un haut-gradé du service militaire de renseignement russe.

L'Union européenne a sanctionné lundi le chef du renseignement militaire russe (GRU), son adjoint et deux agents, jugés responsables de l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripa, en gelant leurs avoirs. (Lundi 21 janvier 2019)

Un haut gradé des services de renseignement militaires russes aurait empoisonné l'ancien espion russe Sergueï Skripal depuis Londres, conclut une enquête indépendante. L'empoisonnement a eu lieu l'an dernier à Salisbury, en Grande-Bretagne. Skripal et sa fille y ont survécu et vivent maintenant cachés.

Major-général du GRU

La BBC et Bellingcat ont pu observer les mouvements et les communications téléphoniques du major-général pendant qu'il était à Londres, avec un téléphone dont la carte non enregistrée «ne laisse pas les traces normalement laissées par les numéros normaux».