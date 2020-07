Football

SLO – Lausanne-Sport, c’est déjà complet

La quatrième confrontation de la saison entre les deux formations lausannoises se jouera jeudi devant 300 spectateurs. Les billets sont partis en deux heures.

Si la fête aurait pu être belle pour les 1000 spectateurs présents vendredi à la Pontaise, ils seront forcément moins nombreux cette semaine au stade de Colovray. En effet, la configuration de l’enceinte nyonnaise, mêlée aux mesures de protection contre le coronavirus depuis la reprise, font que le SLO ne peut pas accueillir plus de 300 spectateurs pour ses matches à domicile, a tenu à rappeler le club sur ses réseaux sociaux lundi.

La boîte mail a chauffé

La rencontre de jeudi ne dérogera pas à cette règle. Mais contrairement aux dernières parties, et afin d’éviter la cohue aux caisses puisque c’est la formule premier arrivé premier servi le jour J qui prédomine à Colovray, le SLO a cette fois invité les personnes souhaitant voir le derby depuis le stade à réserver leur(s) billet(s) auprès du secrétariat du club. Et la boîte mail a vite chauffé…

«Une bonne heure après l’annonce sur nos réseaux sociaux, une soixante de tickets avaient déjà été attribués, nous a confié Axel Testuz, responsable de la communication. A l’heure où je vous parle (ndlr: 9h30 lundi), un grand nombre de demandes sont dans l’attente d’être traitées. Mais on peut d’ores et déjà tabler que la barre des 300 spectateurs sera atteinte dans la matinée».

La confirmation est arrivée peu avant 11 heures. Il n’y a donc plus de places disponibles pour cette quatrième confrontation de la saison entre les deux formations de la capitale vaudoise. Le 30 août, le SLO s’était imposé 3-0 à Colovray devant un peu plus de 2000 personnes. Près de deux mois plus tard, le LS avait pris sa revanche à la Pontaise (3-0) avant de concéder un match nul (0-0) le 30 juin.