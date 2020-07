Solar Orbiter révèle les «feux de camp» du Soleil

Une large participation suisse

Installé à bord de «Solar Orbiter», le télescope à rayons X STIX a été réalisé par des entreprises et instituts de recherche suisses, en collaboration avec des partenaires de Pologne, France, République tchèque, Allemagne, Autriche, Irlande et Italie. La Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse (FHNW) chapeaute le projet.

En Suisse, l'Université de Berne et l'Institut Paul Scherrer figurent parmi ces contributeurs, de même qu'une quinzaine d'entreprises, dont deux romandes: Almatech SA, à Lausanne, et Niklaus SA, à Meyrin (GE). La FHNW, à Windisch (AG), est responsable du développement, de la construction, de l’exploitation et de l’évaluation scientifique de STIX, sous la direction du professeur Säm Krucker.

STIX (Spectrometer Telescope for Imaging X-rays) enregistrera non seulement des images, mais aussi des spectres de rayons X émis par le Soleil. Ces données fourniront des informations sur les états physiques et les processus qui se manifestent lors d’éruptions solaires.

Deux autres instruments

Outre STIX, la Suisse participe à deux autres instruments présents sur la sonde – EUI (Extreme Ultraviolet Image) et SPICE (Spectral Imaging of the Coronal Environment) – sous la houlette de l'observatoire PMOD/WRC à Davos (GR). Cette institution de rang mondial est spécialisée dans l'étude du Soleil.

L'instrument EUI doit livrer des séquences d'images des différentes couches atmosphériques du Soleil. Il compte trois télescopes avec des caméras à ultra-violets.