Sophie Davant sur Pierre-Jean Chalençon: «Il a un peu trop parlé»

TV

L'animatrice est revenue sur l'éviction de son partenaire d'Affaire conclue, mardi au micro d'Europe 1. Elle raconte qu'elle lui a dit plusieurs fois de faire attention.

Mardi, sur Europe 1, Sophie Davant est revenue sur le départ de Pierre-Jean Chalençon. «Il a un peu trop parlé sur les réseaux sociaux et on lui a dit à plusieurs reprises de faire attention: on lui a dit qu'on ne pouvait pas se permettre de dire n'importe quoi quand on est regardé par des millions de téléspectateurs. Et c'est quelqu'un de libre Pierre-Jean. Voilà, c'est un électron comme ça», a expliqué l'animatrice, qui s'est dit «très triste qu'il ne soit plus là».