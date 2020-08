Angleterre

Sosie féminin de Michael Jackson, elle affole les fans du chanteur

Après avoir posté sur Twitter un selfie où elle ressemble à la star morte en 2009, une jeune femme de 17 ans a semé le trouble sur le web.

Elisabeth Lorun crée le buzz sur le web. Cette internaute de 17 ans a récemment posté sur Twitter une photo d’elle plutôt troublante. Car, sur ce cliché, la jeune femme qui réside à Manchester ressemble beaucoup… à Michael Jackson!



A ce jour, sa publication a été retweetée près de 28 000 fois et compte plus de 100 000 «j’aime». «Blame it on the boogie», a-t-elle simplement écrit en légende, en référence à l’un des titres des Jackson 5.