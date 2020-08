Coronavirus Souffler ses bougies d’anniversaire: une tradition en voie d’extinction?

Chaque année, nous sommes des milliards à perpétuer le rituel consistant à éteindre d’un seul souffle toutes les flammes de son gâteau. Un geste plus que déconseillé cette année.

Retenir son souffle, faire un vœu et éteindre d’une traite toutes les bougies de son gâteau d’anniversaire. Ce rituel qui réjouit petits et grands enfants ne devrait plus se perpétuer cette année. En situation de pandémie mondiale, ce geste anodin peut devenir une véritable bombe, mettant en danger la santé de toute la famille réunie pour l’occasion. En effet, il augmente de 1400% le nombre de bactéries présentes sur un gâteau.