Nicaragua

Soupçons de «magie noire» sur l'anniversaire de la Révolution

La présence d’une image en forme de pentagramme sur les symboles officiels marquant le 41e anniversaire de la Révolution sandiniste défraie la chronique au Nicaragua.

Le couple présidentiel formé par Daniel Ortega, 74 ans, et son épouse et vice-présidente Rosario Murillo, 69 ans, est apparu devant le mystérieux symbole en forme d'étoile à cinq branches installé sur la Place de la Révolution à Managua. Même si c'est aussi un symbole communiste, dans ce cas, l'étoile, décorée de fleurs, ne comportait aucune couleur rouge.

«Magie noire»

Daniel Ortega et son épouse, célèbre pour ses discours empreints de mysticisme, «se sentent menacés, et ils se protègent avec l'étoile, en créant en outre un cercle de pouvoir autour des gouvernants», selon elle.

Cependant, ces chiffres sont largement sous-estimés selon l'Observatoire citoyen, un réseau de médecins et de citoyens, qui recense plus de 8.500 cas suspects et 2.260 morts probablement dus au coronavirus.

Critiques de plus en plus pressantes

Les critiques de médecins et dans la population contre la gestion de la crise sanitaire se font de plus en plus pressantes, alors que le pays est toujours plongé dans une profonde crise politique et économique, deux ans après des manifestations massives contre le pouvoir.