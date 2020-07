Srebrenica: les musulmans pleurent leurs morts

25e anniversaire

Il y a 25 ans jour pour jour avait lieu le génocide de Srebrenica. Les musulmans de Bosnie commémorent ce samedi la pire tuerie sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Son père, Semso, «était parti par la forêt et n’est jamais revenu. On n’a retrouvé que quelques ossements», dit-il. Comme son frère Sefik et son père Sevko, Semso a été tué quand les troupes serbes de Bosnie de Ratko Mladic sont entrées dans l’enclave de Srebrenica avant d’y massacrer systématiquement hommes et adolescents bosniaques.