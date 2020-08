Suisse

St-Gall renonce à imposer le port du masque à l’école

Pour l’Exécutif saint-gallois, le nombre de cas d’infections au Covid-19 ne justifie pas, pour l’heure, que les citoyens portent un masque ni dans les commerces, ni dans le cadre scolaire.

St-Gall renonce pour le moment à imposer le port du masque dans les écoles et les magasins. Le nombre d'infections au coronavirus est stable avec deux à onze cas par jour dans le canton.

Le cadre privé plus épineux

«La population est devenue plus négligente dans le respect des recommandations d'hygiène et de distance», constatent les autorités st-galloises. La plupart des gens sont infectés dans leur environnement privé. Ils le sont aussi lors de séjours à l'étranger et pas seulement dans les pays à risque. Actuellement, 482 personnes sont en quarantaine après leur retour de l'étranger.