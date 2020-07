Football

Stade Lausanne-Ouchy n’y arrive toujours pas

Battu à domicile par Wil, le SLO enchaîne une troisième défaite de suite et un septième match sans victoire.

Les choses ne s’arrangeaient pas dès le retour des vestiaires. V on Moos devançait Harulahu et reprenait un centre au premier poteau (47e). Dos au mur, Stefano Maccoppi faisait entrer Maletic et Lahiouel dans la foulée. Un choix gagnant puisque ce dernier, b ien servi dans l’axe par Gaillard, réduisait le score de près (63e). Puis Maletic passait tout près de l’égalisation sur une superbe frappe enroulée du gauche (70e). Les locaux poussaient et se créaient plusieurs situations chaudes, sans pour autant mettre le gardien adverse à réelle contribution.