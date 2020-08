Tennis

Stan Wawrinka va faire sa rentrée

Le Vaudois a prévu de revenir à la compétition dans dix jours, avec deux tournois Challenger à Prague.

La confirmation est tombée vendredi. Selon l’agence Keystone-ATS, «Stan The Man» va bel et bien se rendre en République Tchèque pour sa rentrée, lui qui n’a plus œuvré sur le circuit Challenger depuis 2010 (Lugano).