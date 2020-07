Argent

Stéphane Bern, ruiné? Il en dit plus sur l’état de ses finances

En août 2019, le présentateur révélait faire face à quelques difficultés financières et se disait «ruiné». Il a voulu mettre les choses au clair.

Stéphane Bern a acheté en 2012 le collège royal et militaire de Thiron-Gardais (F).

Stéphane Bern n’a-t-il plus d’argent? C’est ce que l’animateur de France 2 avait révélé à «Télé-Loisirs» il y a près d’un an, expliquant ses problèmes financiers suite à son investissement en 2012 dans le collège royal et militaire de Thiron-Gardais (F), pour lequel il a dû hypothéquer son appartement. Dans un entretien au «Parisien», le présentateur est revenu sur l’état de ses finances, nuançant quelque peu ses propos.