Stéphane Henchoz: «Rien ni personne ne viendra nous sauver»

Le coach de Xamax a apprécié le point pris contre Zurich pour son retour (1-1). Mais il sait que le chemin est encore long.

Stéphane Henchoz, intronisé dimanche soir sur le banc xamaxien en lieu et place de Joël Magnin, a eu 48 heures chrono pour préparer la venue du FC Zurich à la Maladière. Vu les circonstances et l'encourageante copie rendue par son équipe, le technicien fribourgeois avait l'air satisfait de ce point grappillé. Mais il n'oublie pas que les Neuchâtelois sont toujours lanterne rouge de Super League...

Stéphane Henchoz, quel est votre sentiment après ce match nul pour votre retour sur le banc de la Maladière?

Nous avons livré une performance que je juge bonne à très bonne, par moments. On a réussi à se créer quelques occasions, même si on a manqué un peu de justesse technique. Dans les 20-25 dernières minutes, on a globalement dominé un adversaire plus fort physiquement. Les gars ont tout donné, ils ont été agressifs et concentrés. Mais malgré tout ça, il y a encore des petites erreurs qu’il faut absolument gommer.

Comme l’inattention qui a permis à Nathan d’égaliser de la tête à la 28e, cinq minutes après votre ouverture du score…

Oui, sur un ballon arrêté en plus. C’est dommage parce qu’on a travaillé ça ce matin (ndlr: mardi). J’avais déjà insisté là-dessus la veille et je l’ai répété avant l’entrée sur le terrain. Ça fait trois fois en 24 heures et, malgré ça, même si on ne sait pas comment les choses auraient tourné, on perd peut-être deux points sur un corner.

Les absences de Johan Djourou et Diafra Sakho, officiellement «ménagés», était-ce un choix stratégique de votre part?

Non, absolument pas. Sakho n’a pas pu s’entraîner lundi parce qu’il était malade – rien de trop grave. Sinon, il aurait au minimum été dans le groupe. C’était la tuile de la première journée. Quant à Johan, c’est clair, il a récemment subi une déchirure. Le docteur nous a dit qu’il était trop risqué de l’aligner ce soir, qu’on pouvait le perdre pour plusieurs semaines, autrement dit pour la fin de la saison. Ce n’était pas possible de prendre ce risque.

Qu’est-ce qui va faire la différence dans cette course au maintien, sachant que vous n’aurez pas de temps à disposition pour travailler au quotidien?

On a eu un entraînement d’une heure hier après-midi (ndlr: lundi) pour mettre en place un schéma tactique. Dans ces conditions, on n’allait pas tout chambouler. Donc on est resté sur ce que les joueurs connaissent depuis un peu plus d’une année, à savoir plus ou moins un 3-5-2. Il nous fallait des repères, des certitudes pour commencer. Pour le reste, on va s’atteler à travailler sur le mental des joueurs – c’est ce sur quoi on peut avoir une influence le plus vite. Or le mental peut vous faire gagner bien des pour-cents, en termes de performance, qui vous permettent d’être un autre joueur.

Il faut faire vite, puisque Thoune et Sion se profilent, dès dimanche puis mercredi…

Effectivement: le temps est un luxe que nous n’avons pas. Mais c’est comme ça, je le savais. Il faut faire le maximum. Bien sûr que les deux matches qui arrivent sont importants. Mais celui de ce soir aussi était important. Quand on est dernier du classement, on a besoin de points et personne ne va nous les donner. Il faudra aller les chercher et ce sera dur à chaque fois, à Thoune comme devant Sion. Mais après ça, il restera quand même encore 15 points en jeu.

Comment résumeriez-vous le premier message que vous avez essayé de faire passer dans le vestiaire, depuis lundi?

Le message est clair. Ce qui fait la différence, ce sont les détails, ceux qui font que Xamax aurait pu – ou dû – gagner des matches qu’il a perdus. Quand on parle de détails, on a l’impression qu’il manque peu, que la roue va tourner. Mais les détails, quand ça se répète, c’est beaucoup. Il ne faut pas faire l’erreur de croire que ça va tourner tout seul, parce que ce n’est pas vrai. La roue ne va pas tourner si nous attendons. Il faut faire le nécessaire pour qu’elle tourne. Le message, c’est ça. Rien ni personne ne nous offrira de point ou ne viendra nous sauver. Nous sommes les seuls à pouvoir inverser le cours des événements qui, jusqu’ici, ne nous ont pas été favorables.

A quel point le fait que vous connaissiez bien la maison et inversement, est-il un avantage?

Cela devrait être un gain de temps, parce que je connais bien les deux tiers des joueurs. Mais il ne faut pas penser non plus que, sous prétexte qu’il y a le même entraîneur que la saison passée dans une situation similaire, cela suffira pour se finir sur un happy end. Ce serait une grossière erreur.

L’un de vos deux rivaux directs dans cette lutte contre la relégation est le FC Sion, avec qui vous aviez entamé la saison avant d’être éconduit. Cela vous inspire-t-il quelque chose, comme une soif de revanche par exemple?

Non, absolument rien. Que ce soit Sion, Servette ou Saint-Gall en face ne change rien. Je suis allé là-bas (ndlr: à Sion), ça a fonctionné au début et moins après, c’est la vie. Maintenant, je suis à Xamax pour faire le job. S’il y a un truc que je ne suis pas, au niveau du caractère, c’est rancunier. Enfin, pas spécialement. Et puis sur les 24 points que compte le FC Sion, j’en ai quand même fait 17 en 13 matches – et ils en ont fait 7 sur les 14 matches suivants. Donc il faut croire que cela n’était pas si mal.