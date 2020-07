Hockey sur glace

Stéphanie Mérillat: «Au HC Bienne, on est sous le choc»

Vendredi matin, le club seelandais a annoncé que son entraîneur Antti Törmänen devait lutter contre un cancer. La co-présidente Stéphanie Mérillat est revenue sur cette nouvelle qu’elle doit encore digérer.

L’année 2020 d’Antti Törmänen s’apparente à une succession de problèmes. Il y a d’abord eu le coronavirus qui l’a touché, en mars dernier. A quelques jours de la reprise des entraînements sur la glace, le HC Bienne a annoncé que l’entraîneur finlandais se battait contre un cancer et qu’il devra passer les six prochains mois en traitement après avoir déjà subi une intervention. «Au HC Bienne, on est sous le choc, a réagi Stéphanie Mérillat, co-présidente du club. Dans un premier temps, nous pensions qu’il s’agissait des séquelles du coronavirus. Mais non. Lorsque la nouvelle est tombée, cela a mis un coup à tout le monde.»