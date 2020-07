Stéroïde: l’OMS salue «une percée scientifique»

Coronavirus

Des Britanniques ont découvert qu’un stéroïde permettait de réduire la mortalité des plus malades.

«C’est une bonne nouvelle et je félicite le gouvernement britannique, l'université d'Oxford et les nombreux hôpitaux et patients au Royaume-Uni», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Photo Christopher Black / World Health Organization / AFP)

Nouvelle vague à Pékin?

Plus d'une centaine de personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans la mégapole de 21 millions d'habitants, engagée dans «une course contre la montre» contre le virus, a déclaré le porte-parole de la mairie, Xu Hejian.

Au moins 8'090'290 cas d'infection, parmi lesquels 438'250 décès, ont été comptabilisés au total, notamment en Europe, continent le plus touché avec plus de 2,4 millions de cas (188'349 morts) et aux Etats-Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas diagnostiqués (plus de 2,1 millions) et de décès (116'567), selon un comptage réalisé mardi soir par l'AFP à partir de sources officielles.