Football

Steve Von Bergen: «Pour Xamax, il faudrait un miracle»

Formé à Neuchâtel avant de devenir capitaine des Young Boys, l’ex-international observera le Xamax – YB de ce jeudi soir avec des sentiments partagés: ses deux clubs de cœur visent respectivement le maintien et le titre.

Steve Von Bergen, que dit votre cœur avant ce Xamax – YB où les uns jouent leur peau et les autres une partie de leur titre de champion?

Les sentiments sont forcément partagés. Neuch’, c’est là que je vis, c’est ma région, j’y ai encore pas mal d’amis à commencer par mon pote Raphaël Nuzzolo. Xamax, c’est le premier maillot pro que j’ai porté, ça marque forcément. Jouer en rouge et noir dans l’ancienne Maladière, encore sous l’ère Facchinetti (ndlr: il avait disputé son premier match le 7 octobre 2000, en Coupe contre Bienne), c’était un rêve. D’un autre côté, j’ai vécu tellement de belles choses avec Young Boys, dont je suis toujours employé. En tant qu’entraîneur des jeunes défenseurs, je continue à me rendre à Berne tous les jours, j’y ai des relations particulières, je continue à croiser les gars du vestiaire. C’est difficile pour moi d’exprimer une préférence.

On insiste: qu’est-ce qui vous ferait souffrir le plus, entre une relégation xamaxienne et la perte du titre pour YB?