Suicide d'un détenu: la Suisse condamnée

Justice

La Cour européenne des droits de l’homme a épinglé la Suisse pour n’avoir pas assez pris de précautions à Zurich pour un détenu aux pensées suicidaires.

L'homme avait eu un accident sous influence de l'alcool et de médicaments. Il avait alors avoué des pensées suicidaires aux policiers et à sa mère appelée sur place. Après avoir dû se soumettre à une prise de sang dans un hôpital, il avait été placé dans une cellule non surveillée à Urdorf.