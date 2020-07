Suisse: les contaminations repartent à la hausse

Virus

Depuis lundi, on est passé dans le pays de 18 cas de contamination au nouveau coronavirus, à 22 mardi, 44 mercredi, 52 jeudi et 58 vendredi.

Depuis lundi, on est passé de 18 cas de contamination au nouveau coronavirus, à 22 mardi, 44 mercredi, 52 jeudi et 58 vendredi. L'OFSP dénombre 1682 décès depuis le début de la pandémie contre 1962, selon les cantons.

Quarantaines à VD, VS et ZH

Les contaminations les plus importantes ont été décelées dans les cantons de Vaud, de 18 à 27 entre la semaine 24 et 25, en Valais de 18 à 25 et à Zurich de 27 à 32. C'est d'ailleurs dans ces cantons que les quarantaines sont les plus nombreuses.