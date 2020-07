Près de 120 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures en Suisse

Virus

Le nombre de nouveaux cas journaliers est légèrement inférieur à celui de mercredi, lorsque 137 nouveaux cas avaient été signalés.

Si le nombre de nouveaux cas a connu une légère diminution entre mercredi et jeudi, il a cependant doublé par rapport à celui des premiers jours de la semaine. Mardi, la Suisse avait enregistré 62 nouveaux cas, tout comme dimanche, alors 35 nouveaux cas avaient été annoncés lundi.

Au total, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont recensé 31 967 cas confirmés depuis le début de la crise, dont 493 ces sept derniers jours. L’incidence se monte à 372,4 cas pour 100 000 habitants. Un nouveau décès a été annoncé jeudi, ce qui porte le total à 1686.

Selon les derniers chiffres fournis par l’OFSP, 437 personnes se trouvent en isolement et 2133 en quarantaine. C’est à Soleure que le nombre de quarantaine est le plus élevé (353), devant Zurich (325), Fribourg (250), Argovie (227) et Vaud (210).