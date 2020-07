Les Suisses pourront profiter pleinement de leur été

Coronavirus

Le Conseil fédéral a dévoilé ce vendredi ses dernières décisions liées à la gestion de l'épidémie du coronavirus en Suisse.

Manifestations masquées

Parmi les autres assouplissements, se trouvent notamment les règles pour les restaurants. Leurs clients ne seront plus obligés d'être assis pour consommer. Et le couvre-feu, que ce soit pour les restos, les discos et les clubs de nuit, sera levé. Mariages, vernissages d'exposition ou tout autre grand événement, rassemblant jusqu'à 1000 personnes, seront possibles à condition de garantir le traçage des contacts. Le nombre maximal de participants à contacter ne devra pas dépasser 300. A cette fin, l'espace pourra être divisé en différents secteurs. Les cantons pourront abaisser ce plafond s?ils le jugent nécessaire.

Les rassemblements plus grands ne seront autorisés qu'à partir de septembre. Seules exceptions: les manifestations politiques ou civiles. Aucune limite ne leur sera plus imposée dès samedi. Les participants seront toutefois obligés de porter un masque. Ce sera l'unique situation où les Suisses seront contraint de sortir couverts. Le port du masque ne restera que fortement recommandé dans les transports publics. Les voyageurs devront cependant toujours avoir un masque sur eux.

Interrogé sur ces différences, Alain Berset a assuré qu'«une manifestation politique, rassemblant 5000 personnes sur une place, ne peut être comparée avec un compartiment de train. Lors d'une manifestation, on crie des slogans ou on chante en projetant des gouttelettes». Le potentiel d'infection est beaucoup plus grand. De plus, de nombreux trajets durent moins d'un quart d'heure.