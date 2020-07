Winterthour

Sulzer tente de tenir le cap et coupe dans ses effectifs

Le premier semestre du groupe industriel Sulzer a enregistré des résultats en nette baisse, mais rien n’est perdu. Un retour d’une bonne rentabilité est prévu pour 2021.

Chiffre d’affaires en déclin

Les entrées de commandes entre janvier et juin se sont contractées de 4,8% en rythme annuel à 1,84 milliard de francs. Au 30 juin, le carnet d’ordres s’inscrivait à près de 1,95 milliard, soit 8,6% de mieux qu’au bouclement de 2019, et ce «en dépit des perturbations sans précédent du marché causées par la pandémie».

Le résultat opérationnel (Ebita) a chuté de plus d’un quart (-25,6%) à 120,2 millions de francs, pour une marge afférente de 7,5%, en recul de 160 points de base (pb). Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a fondu de 76,3% à 15,4 millions. «Nous avons une fois de plus démontré notre résilience, qui repose sur notre présence mondiale et sur un mélange équilibré d’activités de début et de fin de cycle», s’est félicité le directeur général Grégoire Poux-Guillaume, cité dans le communiqué.