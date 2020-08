Hockey sur glace

Surprises à gogo dans les séries de NHL

Le Canadien de Montréal a envoyé Sidney Crosby et ses Penguins en vacances. C’est également fini pour McDavid, Josi et Fiala.

Le club de la métropole québécoise n’avait plus remporté de série depuis le 26 avril 2015. Ce jour-là, il s’était débarrassé des Ottawa Senators, déjà par une victoire de 2-0. Il s’agissait du dernier blanchissage du gardien Carey Price (94,7% d’arrêts), dominant lors des quatre affrontements face aux Penguins, en play-off. «C’est notre pilier, a analysé Shea Weber une fois le sésame pour les quarts de finale de Conférence n’en poche. Il a été solide tout au long de la série. Il nous permet de jouer plus librement, avec confiance, et ne de pas nous soucier de commettre des erreurs.» Des propos prolongés par l’entraîneur Claude Julien: «En ce moment, il est dans sa bulle, dans sa zone, il se sent bien.» Sidney Crosby a essayé à quelques reprises de déstabiliser le No 31 des Habs. En vain.