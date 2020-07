Football

Le chef mat’ du LS suspendu pour avoir nargué le banc de GC

Filipe Vieira, le responsable matériel du Lausanne-Sport, a écopé de deux matches de suspension pour être entré sur le terrain après le but victorieux de son équipe, vendredi.

Le Lausanne-Sport jouait bien plus qu’un match, et Dan Ndoye a marqué bien plus qu’un but. Vendredi soir, tous les regards étaient tournés vers la Pontaise, où se déroulait le choc au sommet de Challenge League. Un duel qui valait avant tout pour son enjeu - la lutte pour la première place et la promotion directe en Super League - durant lequel la tension est montée crescendo. Si bien que les supporters vaudois ont cru plus d’une fois au scénario catastrophe, à mesure que Grasshopper tissait sa toile et inquiétait le dernier rempart lausannois Mory Diaw.