Swiss Covid menacée de finir en Swiss Co...bide

Editorial

Malgré une campagne insistante, ou peut-être à cause de cela, l'application de traçage régresse et semble laisser les gens soit méfiants, soit indifférents.

La population suisse semble bien ingrate avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et son patron, le conseiller fédéral Alain Berset. Car les gens rechignent à télécharger l’application Swiss Covid qui leur est proposée avec insistance. Non seulement les chiffres ne progressent plus depuis le début du mois de juillet, mais ils régressent. Entre le 9 et 11 juillet, 51 000 personnes ont désactivé leur application. Le taux de pénétration de l'application stagne donc autour de 12%.