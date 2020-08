Économie

Swiss enregistre un 1er semestre douloureux avec le Covid-19

La compagnie aérienne a été sérieusement affectée par les répercussions économiques de la pandémie de coronavirus.

Swiss a subi une perte d’exploitation de 266,4 millions de francs au premier semestre, après un bénéfice opérationnel de 245,3 millions un an plus tôt. Le coronavirus a engendré de lourdes pertes pour la compagnie basée à Zurich.

Pas de vols rentables

La filiale de l’allemand Lufthansa a vu son chiffre d’affaires dégringoler de 55% à 1,17 milliard de francs entre janvier et fin juin, a annoncé jeudi le transporteur national dans un communiqué. Le nombre de passagers a parallèlement chuté de 64% à 3,2 millions.

Au premier trimestre déjà, Swiss avait été touché de plein fouet par la propagation du Covid-19 et des restrictions de voyages. La compagnie aérienne avait enregistré une perte d’exploitation de 84,1 millions de francs, après un bénéfice opérationnel de 48,3 millions un an plus tôt.