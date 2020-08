Transport aérien

Swiss face à un «tsunami» d’annulations

La compagnie aérienne helvétique continue à perdre massivement de l’argent, en raison de la pandémie.

Swiss, qui a été lourdement impactée par la pandémie de coronavirus, perd encore massivement de l’argent et un retour à des vols rentables risque de prendre du temps, a dit le directeur général Thomas Klühr. Une reprise est espérée d’ici l’été 2021.

La compagnie nationale a nettement réduit ses pertes depuis la fin du confinement, mais actuellement la société perd encore moins de 1 million de francs par jour, contre 3 millions par jour au plus fort de la crise, a précisé le patron de Swiss dans une interview diffusée mercredi en direct sur le site internet de 20 Minuten.

Environ deux tiers de la flotte de Swiss est de nouveau en service, après une immobilisation sans précédent des appareils au plus fort de la pandémie entre mi-mars et fin mai.

Dans ce contexte, la reprise du plan de vol va prendre plus de temps que prévu, mais le patron de Swiss s’est dit «optimiste» que la situation se rétablisse d’ici l’été 2021.

Un «tsunami» d’annulations

Swiss et sa filiale de voyages de vacances Edelweiss bénéficient d’un plan de soutien étatique de 1,5 milliard de francs. Mais l’argent n’est pas encore arrivé sur les comptes du transporteur aérien. Thomas Klühr s’attend à ce qu’une première tranche d’une centaine de millions soit versée «dans les prochains jours».

Le directeur général a cependant rappelé qu’il s’agissait d’un crédit, assorti d’un taux d’intérêt supérieur à 3%, que l’entreprise s’emploiera à rembourser le plus rapidement possible.

Swiss publie jeudi ses résultats semestriels et ils devraient être lourdement impactés par le Covid-19. Au premier trimestre, la compagnie aérienne avait subi une perte d’exploitation de 84,1 millions de francs, après un bénéfice opérationnel de 48,3 millions un an plus tôt.