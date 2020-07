Zurich

Swiss Re confirme sa lourde perte au 1er semestre

La multinationale zurichoise a enregistré 1,1 milliard de dollars de perte sèche, en raison des demandes et réserves de couverture liées à la pandémie.

Swiss Re confirme vendredi avoir accusé sur les six premiers mois de l'année la perte sèche de 1,1 milliard de dollars (presque l’équivalent en franc) annoncée une semaine auparavant et attribuée à des demandes et réserves de couverture liées à la pandémie de Covid-19 pour 2,5 milliards.