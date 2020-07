Traçage

SwissCovid drague les jeunes sur TikTok

Alors que l’OFSP se félicite du deux millionième téléchargement de son application, il fait de la promotion sur TikTok pour toucher les plus jeunes.

Tout va très vite dans ce clip diffusé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Un jeune homme un peu fort, mais super-stylé, comme disent les ados d’aujourd’hui, présente l’application SwissCovid sur le réseau TikTok. «Protect yourself and others…» dit la voix off sur un rythme techno un peu saturé. Lancée il y a une semaine, cette vidéo a été vue plus de 1,4 million de fois.