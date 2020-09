Moyen-Orient : Syrie: 59 combattants tués dans le nord-ouest

Des heurts font rage depuis plusieurs jours entre forces du régime et insurgés dans le nord-ouest de la Syrie.

Civils tués

Mardi, les affrontements dans le sud de la province d'Idleb et dans les environs de Lattaquié ont tué 29 membres des forces prorégime ainsi que 30 djihadistes et combattants de groupes rebelles alliés, selon l'OSDH. Six civils ont été tués dans le sud d'Idleb, dont trois lors de raids aériens du régime sur Khan Cheikhoun, la plus grande ville de la province, a-t-on ajouté de même source.

Depuis fin avril, plus de 816 civils ont été tués dans les violences, ainsi que plus de 1200 combattants djihadistes et rebelles et plus de 1000 membres des forces prorégime, selon l'OSDH. Plus de 400'000 personnes ont été déplacées, d'après l'ONU. Déclenchée en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, la guerre en Syrie a fait plus de 370'000 morts et déplacé des millions de personnes.