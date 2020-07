Coronavirus

Tant qu’à porter un masque, portez une œuvre d’art!

Certains musées ont tiré parti de la pandémie et proposent dans leur boutique des protections faciales ornées des plus grands tableaux de leur collection.

De nombreux musées de par le monde peuvent à nouveau accueillir des visiteurs. Si, en Suisse, ces derniers n’ont pas l’obligation de porter le masque s’ils peuvent respecter les distances de sécurité, ce n’est de loin pas le cas partout. La France impose ainsi le port du masque dans tous les lieux clos depuis le 20 juillet. Alors plusieurs musées ont eu l’idée de joindre l’utile à l’agréable et proposent désormais dans leur boutique de souvenirs des masques représentant des œuvres d’art, a constaté le « New York Times ».

Le visiteur a souvent le choix de soit passer d’abord par la boutique pour s’acheter un masque (lavable) qu’il portera ensuite pour admirer l’exposition, soit de s’en procurer un en sortant comme souvenir. Certains musées comptent sur ces masques pour combler un peu leurs pertes financières dues à la fermeture forcée, d’autres se sont associés à des œuvres caritatives et leur versent une partie de la vente des masques. Leur prix varie d’une dizaine d’euros à 30 ou 40 euros.

Rares en Suisse

Certains responsables de musées expliquent avoir eu cette idée en constatant le manque d’originalité et de beauté des masques qu’ils voyaient dans la rue. Et certaines de ces pièces sont devenues parmi les objets les plus vendus dans leur boutique de souvenirs.