Allemagne

Taux élevé de mortalité dû au Covid-19 sous assistance respiratoire

Une étude scientifique britannique a été effectuée sur plus de 10’000 personnes contaminées au coronavirus et soignées dans les hôpitaux allemands. 53% sous assistance respiratoire est décédé.

Plus grande mortalité chez les hommes

Publiée dans la revue scientifique médicale britannique The Lancet, l’étude a été menée par l’institut scientifique de l’assureur public AOK (Wido), l’association de la médecine intensive et des urgences (Divi) et l’université technique de Berlin. Elle porte sur quelque 10’000 patients soignés dans 930 hôpitaux du pays entre le 26 février et le 19 avril.