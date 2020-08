Canton de Genève

Tempête sur le lac: 120 minutes intenses pour les sauveteurs

Jeudi entre 19h et 21h, plusieurs missions de sauvetage ont dû être effectuées afin de venir en aide à 70 personnes et 13 embarcations en difficulté sur le Léman.

Une violente tempête a balayé le canton de Genève, jeudi entre 19h et 21h. Les policiers de brigade de la navigation, appuyés par les bateaux de la Société internationale de sauvetage du Léman (SILS), ont été fortement mis à contribution durant cet épisode: ils sont venus en aide à 13 embarcations et 70 personnes, précise un communiqué de la police cantonale genevoise. Aucun blessé n'est à déplorer.

Dès le début des orages, trois bateaux de la Brigade de la police de la navigation (BNAV) étaient présents sur le lac, rapidement rejoints par au moins 8 embarcations de la SISL. Dans un premier temps, les secours sont venus en aide à trois bateaux et leurs occupants qui se trouvaient en difficulté dans la Rade. Sur le premier, trois femmes ont pu être prises en charge et ramenées sur la terre ferme. Sur le deuxième, six personnes ont été secourues. Concernant la 3ème embarcation, elle et ses cinq passagers ont réussi à regagner la berge, escortée par la BNAV. Cette dernière s’est ensuite assurée que plus aucun bateau de location ne se trouvait encore au large.