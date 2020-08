il y a 1h

Motocyclisme

Tension, sensations, c’est le MotoGP 2020

Trois pilotes de teams «satellite» en première ligne, le champion en titre absent et son dauphin en crise, le championnat 2020 est tombé sur la tête.

par Jean-Claude Schertenleib

Valentino Rossi n’a pas pu faire mieux que la 10e place sur la grille du GP de Brno. AFP

Cannes bat Nice de 303 millièmes

Keystone

Deux pilotes français aux deux premières places de la grille de départ de la catégorie-reine (500 cm3, puis MotoGP), cela ne s’était jamais vu. Après les deux victoires du Niçois Fabio Quartararo, c’est le Cannois Johann Zarco qui a battu tout le monde. Son secret, à Brno (l’an dernier, il avait qualifié la KTM en première ligne)? «C’est peut-être grâce à ma fiancée, qui est née dans ce pays. La famille n’est pas éloignée», rigole l’ancien double champion du monde Moto2. «Il y a douze mois, c’était particulier, puisqu’il avait plu et que la piste commençait à sécher», ajoute-t-il.

Grip, gommes, gamelles

Keystone

Ils disent tous (ou presque) la même chose: pas de grip, sur un asphalte usé: «Il est plus facile de dire où il n’y a pas de bosses, que l’endroit où elles se trouvent», grimace l’Australien Jack Miller, 14e sur la grille. Quant à Andrea Dovizioso, 18e, il ne comprend plus rien... alors qu’une Ducati «client», un modèle de l’an dernier, est en pole grâce à Johann Zarco. La faute aux gommes? Moins il y a de grip, plus la roue motrice patine; et plus elle patine, plus elle use les pneus.

Corollaire: il faut s’adapter. «La course compte combien de tours? 21? J’en ai couvert avec les mêmes pneus, et ça allait encore, il faudra donc trouver une solution pour les six dernières rondes», explique l’Italo-Brésilien Franco Morbidelli, celui qui semble avoir le meilleur rythme de tous. Et Zarco, qu’en dit-il? «L’année passée, je n’avais pas eu droit, pour des questions de contrat, d’essayer la Ducati au lendemain du GP de Valence. J’ai donc découvert la Desmosedici lors des tests en Malaisie, avec les pneus de cette année; pour moi, la Ducati se comporte ainsi et il faut s’adapter. Je ne peux pas vous dire pourquoi Dovizioso, qui doit être notre référence, n’y arrive pas.»

«Tom est en pleine forme...»

Keystone

En mars dernier, à la veille du GP du Qatar, le manager personnel de Thomas Lüthi, le Bâlois Daniel-M. Epp, nous avait surpris en nous déclarant «qu’il ne fallait pas s’attendre à un miracle en course.» Quand bien même, deux semaines plus tôt, son pilote avait été l’homme des tests hivernaux, à Jerez de la Frontera. Que dit-il aujourd’hui, le manager? «Psychiquement et physiquement, Tom est en grande forme. C’est très dur pour lui, il n’a aucune confiance en l’avant de sa moto. Mais on travaille comme des fous, tout le monde est motivé.» Bel exemple d’auto-persuasion, Monsieur Epp: «Mon principal souci, c’est que nous ne voyons aucun progrès. On essaie tout et le reste, cela ne change rien aux résultats.»

La leçon de communication

AFP

Les médias étant tenus éloignés des paddocks pour cause de pandémie de Covid-19, les contacts ne se font que par téléphone. Ou alors via les informations officielles délivrées par les équipes et qui sont toutes faites des mêmes formules. Reporter dans les stands pour motogp.com, le site officiel du championnat du monde, l’ancien pilote 500 Simon Crafar l’a bien compris samedi matin lorsqu’il s’est approché, en direct, d’Alberto Puig, le manager du team Honda: «Alberto, certains bruits font état d’un éventuel retour de Marc Marquez pour la seconde course autrichienne, dans deux semaines. Que pouvez-vous dire sur ce thème? Réponse du roi de la communication: «Vous n’avez qu’à lire le communiqué de presse, Marc reviendra quand il se sentira suffisamment en forme!» Merci, Monsieur Puig.

Et le meilleur Suisse en Moto2 est...

AFP

... Dominique Aegerter, qui n’avait plus piloté une machine de la catégorie depuis novembre dernier, qui découvre la NTS et les pneus proposés en 2020 par le fournisseur unique (Dunlop en Moto2 et Moto3, Michelin en MotoGP). 23e, «Domi» a battu son voisin de 2 dixièmes de seconde: «Cela progresse à chaque séance, je me sens toujours mieux sur la NTS. Dans la première phase de la qualification, nous savions qu’il y aurait un peu plus de grip dans les deux premiers tours, grâce la gomme laissée par les MotoGP sur la piste. Malheureusement, à ce stade de la séance, je n’ai pas réussi le tour parfait. En revanche, mon rythme n’est pas inintéressant quand les pneus s’usent et en course, la clef, ce sera la constance», explique Aegerter.

Dupasquier à 8 millièmes de l’exploit

Il aura finalement manqué 8 millièmes de seconde au Fribourgeois Jason Dupasquier, pour gagner directement sa place pour la phase finale des qualifications (15e chrono, après les deux séances d’essais libres d’hier et celle de ce matin; 14 élus directs).